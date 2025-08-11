تركيا: تسجيل أكثر من 200 هزة ارتدادية عقب زلزال قوي ضرب غرب البلاد

دمار بسبب الزلزال في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الاثنين تسجيل 237 هزة ارتدادية غربي تركيا وذلك بعد ساعات من وقوع زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس (ريختر) في المنطقة.

وقالت (آفاد) في بيان ان 10 هزات ارتدادية من أصل ال237 التي تم تسجيلها بلغت قوتها أربع درجات على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن العديد من السكان قضوا الليل في العراء أو داخل سياراتهم خشية حدوث هزات أخرى.

ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 29 آخرون في الزلزال الرئيسي الذي وقع أمس الأحد حيث يوجد مركز الزلازل في منطقة (سينديرجي) بمحافظة باليكسير.

ووقع الزلزال على عمق 11 كيلومترا وشعرت بارتداداته مناطق بعيدة وصلت حتى مدينتي (إسطنبول) و(إزمير) على بعد أكثر من 200 كيلومتر.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن الزلزال أسفر عن انهيار ما مجموعة 16 منزلا وتم الانتهاء الآن من أعمال الإنقاذ ولا يزال أربعة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات.