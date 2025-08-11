الفقعان: نسعى إلى التطوير والارتقاء بـ”الناقل الوطني”

رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن سالم الفقعان

عقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بنسبة حضور بلغت 100%، حيث اعتمدت العمومية كافة البنود الواردة على جدول الأعمال بما فيها التقريرين المالي والإداري.

هذا ورحب رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن/ عبدالمحسن سالم الفقعان بالحضور، مستعرضاً معهم التقرير السنوي عن نتائج التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، متقدماً بجزيل الشكر وخالص التقدير إلى مقام حضرة صاحب أمير البلاد السمو الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ/ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله، والسادة أعضاء الحكومة الرشيدة وإلى الهيئة العامة للاستثمار على دعمهم الدائم للخطوط الجوية الكويتية، وإلى الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة في جميع القطاعات الذين سعوا جاهدين لتحقيق الإنجازات في الفترة الماضية للشركة والمساهمة في رفع اسم الخطوط الجوية الكويتية إلى مصاف افضل شركات طيران العالم.

وقال الفقعان في كلمته التي ألقاها: “يسعى مجلس الإدارة إلى التطوير والارتقاء بالناقل الوطني، بما يعود بالنفع على دولة الكويت الحبيبة بصفة عامة كونها شركة مملوكة بالكامل للدولة، والارتقاء في الخطوط الجوية الكويتية لوضعها في مقدمة شركات الطيران الرائدة والمنافسة في المنطقة، كما نهدف لتقديم تجارب استثنائية للعملاء، وتحقيق التميز التشغيلي، ودفع النمو المستدام عبر الخطوط الجوية الكويتية كشركة طيران عالمية المستوى تضع رضا العملاء، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة في مقدمة أولوياتها.”

وأكد الفقعان على أن مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وضع خطة استراتيجية كاملة للشركة والتي بدأت الخطوط الجوية الكويتية بجني جزء من ثمارها، مبيناً أن المجلس يثق باستمرار تحسن أداء الشركة على الصعيدين الخدماتي وتحسن الإيرادات، مشيراً إلى أنه يولي اهتماماً بالغاً بالرد على كافة ملاحظات وطلبات ديوان المحاسبة، والتعاون الكامل لتسوية المخالفات المالية المقيدة على الشركة لأعوام سابقة من ( 16 ) مخالفة إلى (7) مخالفات قيد التحقيق، ولم تدخر جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح الفقعان أن الخطوط الجوية الكويتية حققت العديد من الإنجازات في عام 2024، حيث استلمت أولى طائراتها “بوبيان” من نوع ايرباص A330-900NEO، كما حصدت على المركز الأول في العالم ضمن قائمة أفضل جودة للوجبات على متن الطائرات المقدمة للمسافرين وفقاً لتقرير نشره موقع MONEY SUPER MARKET، كذلك حصدت على المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في انضباط دقة مواعيد مغادرة رحلاتها بنسبة نمو بلغت 91.13 % وفقاً للتقرير الدوري لشهر يونيو 2024 الصادر من موقع CIRIUM، كما حققت الشركة المركز ال20 بين أفضل 109 شركة طيران حول العالم ، والمركز ال 5 في الشرق الاوسط، وذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن موقع airhelp المختص بالتقييم لأفضل وأسوء شركات الطيران أداءً في العالم لعام 2024.

وتابع الفقعان قائلاً: “قامت الخطوط الجوية الكويتية بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون المشترك، فقد وقعت اتفاقية مع شركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) والتي تتيح للناقل الوطني لدولة الكويت بيع تذاكر رحلات قطار الحرمين السريع للعملاء الكرام، كما قامت بتعزيز اتفاقية الرمز المشترك الخطوط الجوية العربية السعودية، والتي تمكن استخدام رمز الكويتية لرحلات السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك أعلنت الشركة عن تعزيز الشراكة مع شركة أماديوس، المتخصصة في تقديم خدمات وحلول التكنولوجيا والابتكار لشركات الطيران، وذلك لتطوير آلية وعملية الحجز الالكتروني للمسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة إلى ذلك تم توقيع اتفاقية تعاون مــع شركــة فليكس فلايت Flex Flight (W2) الألمانية، والتي تمكّن عملاء “الطائر الأزرق” من حجز خدمات السكك الحديدية الألمانية، التي تديرها شركة Deutsche Bahn AG”.

وأردف قائلاً: ” قامت الشركة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاستحداث تخصص برنامج دبلوم (علوم الطيران والنقل الجوي) بمعهد الاتصالات والملاحة في الهيئة، والذي يتيح تأهيل وتدريب خريجي (التطبيقي) على القطاعات التشغيلية في الشركة، كما يشمل التعاون منح الطلبة الفرصة للعمل بالخطوط الجوية الكويتية بالمستقبل وفقا لاحتياجاتها وشروط محددة للتدريب بحسب العقد المبرم معهم، علاوة على ذلك، شاركت الخطوط الجوية الكويتية في بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها السادسة والعشرين “خليجي زين 26″ كناقلاً رسمياً للبطولة، بالإضافة إلى التعاون مع جهات الدولة في مختلف المجالات لدعم خليجي 26 في الكويت، كما تعاونت الخطوط الجوية الكويتية مع زين لتطوير وتنمية الاقتصاد والسياحة”.

وبين الفقعان أن الخطوط الجوية الكويتية، بصفتها الناقل الوطني لدولة الكويت، تفخر بدورها في تعزيز مكانة البلاد على خارطة الطيران العالمية، والمساهمة في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية، وما حققته الخطوط الجوية الكويتية من إنجازات لم تكن لتتحقق لولا تفاني أبنائها واخلاصهم، الذين يعملون بجد واجتهاد من أجل تقديم أفضل الخدمات للعملاء الاعزاء وتحقيق رؤية الشركة في الريادة والتميز.

وأكد الفقعان على أن الخطوط الجوية الكويتية مستمرة على نهجها المتميز وهو السعي وراء تحقيق نتائج إيجابية، وتقديم أفضل الخدمات وطرح الحلول المبتكرة والخيارات المتنوعة تلبية لرغبات عملائها الكرام، مبيناً أن الشركة تحرص على ابراز دورها كشركة رائدة في المنطقة وذلك من خلال ما تقدمه من متابعة دائمة لأحدث الطرق والوسائل الحديثة في تطوير آليات منظومة العمل بكافة الدوائر في الشركة.

وقال الفقعان أن الخطوط الجوية الكويتية مستمرة بتحديث خدماتها ومواكبة تطورات عالم صناعة الطيران سواء الخدمات المقدمة للركاب أو اضافة وتحديث انظمتها التكنولوجية، مشيراً الى ان الشركة تعمل على الجانب الفني والتقني بالاضافة التوسع بالتعاون بين الشركات الوطنية مما يساهم في تنشيط الاقتصاد بدولة الكويت ومواكبة رؤية الكويت 2035 والتي تهدف الى تنمية السياحة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

واختتم الفقعان كلمته قائلاً: ” يسعى مجلس الإدارة الى تطوير عمل الخطوط الجوية الكويتية وزيادة حجم نشاطها لتحقيق عوائد أفضل، ويسعى جاهداً لتعزيز سمعة الناقل الوطني ويؤكد على المبادئ الكبرى الرئيسية التي رسمها في استراتيجية خطة العمل وهي الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، الحفاظ على أعلى النسب في دقة المواعيد، وتحقيق أعلى معدلات خدمة العملاء”.