“زين” تحتفي بعشر سنوات من برنامج “كُنْ” لريادة الأعمال الاجتماعية

حمد المصيبيح وفتوح الدلالي يُكرّمان الفريق الفائز بفئة "أفضل فكرة مُبتكرة

شاركت زين الكويت، الشريك الاستراتيجي لـ “لوياك”، في الحفل الختامي للموسم العاشر من برنامج “كُنْ” لريادة الأعمال الاجتماعية، الذي استضافته الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) وسط حضورٍ لافت من الطلبة وأولياء الأمور والشركاء والأكاديميين.

خلال الحفل، كرّم مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح فريق SweepyTech الفائز بفئة “أفضل فكرة مُبتكرة”، تقديراً لتميّز الطلبة في تقديم حلول إبداعية للتحديات المجتمعية وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف الاستدامة البيئية، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة لوياك فتوح الدلالي.

ويُعد هذا الموسم مميزاً بكونه احتفل بمرور 10 أعوام على انطلاق البرنامج، الذي تُقدّمه مؤسسة “لوياك” بالشراكة مع كلية “بابسون” الأمريكية، بمشاركة فاعلة من زين على مدار عقدٍ كامل، حيث قدّم رحلة تدريبية ثرية استمرت لأسابيع، شملت ورش عمل وجلسات إرشاد وزيارات ميدانية لتعزيز مهارات ريادة الأعمال الاجتماعية لدى الطلبة والطالبات.

الدلالي تُكرّم المصيبيح على دعم زين المُمتد للبرنامج

خلال عشر سنوات، أسهم البرنامج في تمكين مئات الطلبة من الفئة العمرية 12-16 عاماً، وتنمية مهاراتهم في مجالات التفكير النقدي، والعمل الجماعي، والابتكار، وريادة الأعمال الاجتماعية.

وأعربت زين عن فخرها بالشراكة الممتدة مع مؤسسة “لوياك” لأكثر من 21 عاماً، والتي أثمرت عن العديد من المبادرات النوعية التي تعكس استراتيجية الشركة للاستدامة في دعم التعليم والشباب وريادة الأعمال، إيماناً منها بدور الجيل القادم في صياغة مستقبل أكثر إشراقاً للكويت.

وأكّدت زين على التزامها المتواصل بدعم البرامج التي تزرع روح الابتكار والمسؤولية المجتمعية في نفوس الشباب، وتزويدهم بالأدوات التي تؤهلهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع رائدة تسهم في تطوير المجتمع.