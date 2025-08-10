وزيرة الشؤون الاجتماعية: حريصون على تطوير الخدمات الرقمية للإرشاد النفسي والاجتماعي

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال رئاستها اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير خدمات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد حرصها على تطوير الخدمات الرقمية التي يقدمها المجلس في مجالات الإرشاد النفسي والاجتماعي والحماية من العنف الأسري.

جاءت تصريحات الوزيرة الحويلة خلال رئاستها اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير خدمات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وإطلاق موقعه الالكتروني الذي يجري تطويره بالشراكة مع شركة مايكروسوفت لتوفير خدمات متكاملة عبر بيئة رقمية متطورة.

وخلال الاجتماع ناقشت الوزيرة الحويلة خطة إطلاق الموقع الالكتروني والتحضيرات الفنية والتنظيمية لضمان جاهزية المنصة وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الرقمية بفاعلية مؤكدة استمرار المجلس في تطوير منظومة عمله بما يتوافق مع التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.