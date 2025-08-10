إقلاع أولى طائرات الإغاثة الكويتية الجديدة إلى غزة

الجهات الرسمية المشاركة بالجسر الجوي الكويتي إلى قطاع غزة

أقلعت من قاعدة عبد الله المبارك اليوم الأحد الطائرة الأولى من جسر الإغاثة الجوي الكويتي الجديد إلى غزة محملة بـ 10 أطنان من المواد الغذائية استكمالا للحملة الإنسانية “الكويت بجانبكم”.

وتتجه الطائرة الكويتية إلى مطار العريش الدولي في مصر وتأتي في إطار حملة “فزعة لغزة” التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكد المدير العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي فواز المزروعي الذي يرافق الرحلة الإغاثية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تسيير الجسر الجوي الكويتي وانطلاق أولى الرحلات الإغاثية إلى قطاع غزة “يجسد جهود الجهات الرسمية تنفيذا للتوجيهات السامية في البلاد لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في ظل ما يمرون به من أوضاع إنسانية صعبة”.

وأضاف المزروعي أن هذه الجهود تأتي انطلاقا من الرؤية الإنسانية الراسخة لدولة الكويت ودعمها المستمر للمحتاجين في العالم مشيرا إلى أن التحرك الحالي يهدف إلى التخفيف من معاناة الأشقاء في غزة وتلبية احتياجاتهم الأساسية ولاسيما الأغدية منها التي جاءت التوصيات أن تكون من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

ولفت إلى استمرار التنسيق مع الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لتسليم المساعدات وتحديد الأولويات من المواد والمستلزمات التي يحتاجها الأشقاء الفلسطينيون في الوقت الراهن مبينا أن هناك ترتيبات مع وزارات الخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لإضافة رحلات جديدة أخرى.

وأعرب عن شكره لجميع الجهات الرسمية الرامية لإيصال المساعدات الانسانية الكويتية بشكل عاجل للأشقاء الفلسطينيين مشددا على أن حملة “فزعة لغزة” تعد رسالة مفادها أن دولة الكويت قيادة وشعبا تقف إلى جانب الأشقاء في وقت الأزمات انسجاما مع دورها التاريخي كمركز للعمل الإنساني.