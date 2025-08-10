الداخلية: ضبط 178 مخالفا ومطلوبا في حملة أمنية مكثفة في جميع محافظات البلاد

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اليوم الأحد ضبط 178 مخالفا ومطلوبا في حملة أمنية موسعة شملت جميع محافظات البلاد.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومواصلة للجهود الأمنية الرامية إلى بسط الأمن وفرض هيبة القانون.

وأشارت إلى أن الحملة التي نفذتها إدارتي متابعة المخالفين والتفتيش استهدفت المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكدت استمرار جهودها في ضبط المخالفين لقانوني الإقامة والعمل مبينة أن المحاسبة ستشمل كلا من العامل وصاحب العمل مع عدم التهاون في تطبيق القانون بحق الجميع.