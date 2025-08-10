وزير التربية يهنئ الطلبة الفائزين بـ4 ميداليات في الأولمبياد العربي الـ10 للكيمياء في الأردن

وكيل الوزارة بالتكليف المهندس محمد الخالدي يستقبل الطلبة الفائزين ب4 ميداليات في الأولمبياد العربي ال10 للكيمياء في الأردن بحضور الموجه الفني العام للعلوم دلال المسعود

هنأ وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأحد أبناءه الطلبة الفائزين في الأولمبياد العربي العاشر للكيمياء والذي أقيم في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك عبر مكالمة هاتفية فور وصولهم إلى أرض الوطن.

وقالت وزارة التربية في بيان لها إن وكيل الوزارة بالتكليف المهندس محمد الخالدي استقبل مساء أمس في مطار الكويت الدولي في قاعة التشريفات الطلبة المشاركين في الأولمبياد العربي العاشر للكيمياء والذي أقيم في الأردن بمشاركة 4 من أبناء الكويت المتميزين.

وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه الفريق الكويتي بحصد 4 ميداليات منها ميدالية فضية واحدة وثلاث ميداليات برونزية مؤكدا أن هذا التفوق يعكس تميز الطلبة وجهود الموجهين والمعلمين وأولياء الأمور إضافة إلى الدعم الذي توليه الوزارة والقيادة السياسية لأبنائها الموهوبين.

وتمنى الوزير للطلبة المزيد من النجاح والإنجازات العلمية في المحافل والمسابقات الدولية لرفع اسم دولة الكويت عاليا مشيدا بروح المثابرة والإصرار التي تحلوا بها خلال المنافسات.

من جانبه أشاد وكيل وزارة التربية بالتكليف محمد الخالدي بجهود الطلبة والموجهين القائمين على تدريبهم بعد أن حقق الفريق إنجازا لافتا بحصوله على ميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية مهنئا أبناءه الطلبة بهذا النجاح ومتمنيا لهم مواصلة التميز ورفع راية الكويت في مختلف المحافل كما وجه الشكر والتقدير لهم ولأولياء أمورهم على دعمهم المستمر.

من جهتها أكدت الموجه الفني العام للعلوم دلال المسعود أن دولة الكويت تفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس تفوق الطلبة وتميزهم العلمي مشيرة إلى أن الفريق الكويتي تمكن من حصد الميداليات بفضل الجهود المتواصلة والتدريب المكثف.

وأشادت المسعود بالدور الكبير للموجهين الفنيين والمشرفين وأولياء الأمور إضافة إلى الدعم المتميز الذي قدمه النادي العلمي الكويتي من خلال إتاحة مختبراته للطلبة للتدريب العملي مؤكدة أن هذا التعاون كان له أثر بالغ في تحقيق هذا الإنجاز ومشددة على تطلعها لمزيد من النجاحات لطلبة الكويت ورفع علم الوطن عاليا في المحافل العلمية المقبلة.

وفي هذا السياق أعرب الطالب علي بهبهاني من أكاديمية الموهبة والحاصل على الميدالية الفضية عن فخره بهذا التتويج قائلا “أهدي هذه الميدالية إلى دولة الكويت الغالية وإلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح كما أشكر التوجيه العام للعلوم وتوجيه الكيمياء ومعلمي في أكاديمية الموهبة على دعمهم”.

وأضاف “لقد شرفني اتصال وزير التربية فور وصولنا أرض الوطن لتهنئتنا وتحفيزنا على بذل المزيد من الجهود لتحقيق إنجازات أعظم في المسابقات الدولية”.

بدورها قالت الطالبة هلا الرشيدي الحاصلة على الميدالية البرونزية “أنا فخورة بحصولي على المركز الثالث والميدالية البرونزية على مستوى 11 دولة”.

وأضافت الرشيدي ان “هذه الرحلة مليئة بالأحداث والتنافس الشريف بين الطلبة من مختلف الدول وتعرفنا خلالها على الكثير من العادات والثقافات وطرق تدريس مختلفة كما اكتسبنا مهارات جديدة من خلال التعاون مع المشاركات.

من جهته قال الطالب إبراهيم رشيدي الحاصل على الميدالية البرونزية “المنافسة كانت قوية جدا ووزارة التربية وفرت لنا تدريبات مكثفة مكنتنا من خوض المسابقة بثقة”.

بدورها أوضحت الطالبة زهراء الحداد أن المشاركة في هذه المسابقات فرصة مميزة للتنافس مع الطلبة من مختلف الدول مؤكدة تطلعها وزملائها لحصد الميداليات الذهبية في المسابقات القادمة.

وتنظم هذه المسابقة تحت رعاية وزارات التربية والتعليم في الدول المشاركة وبإشراف الاتحاد الكيميائي العربي والجمعية الكيميائية للبلد المضيف.