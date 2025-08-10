الداخلية: ضبط تشكيل عصابي نفذ هجمات سيبرانية استهدفت أبراج اتصالات ومصارف في البلاد

الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد ضبط تشكيل عصابي دولي من إحدى الجنسيات الأفريقية تورط في تنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في البلاد.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي بلاغ من هيئة الاتصالات يفيد بتعرض شبكات الاتصال لهجمات سيبرانية حيث باشرت الفرق الأمنية على الفور عمليات البحث والتحري.

وأضافت وبعد تتبع مصدر الهجمات تبين أنه من أجهزة إلكترونية متطورة مكنت العصابة من اختراق الشبكات وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال.

وأوضحت انه تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة السالمية مشيرة إلى ان الاجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى الموقع حيث تم رصد المركبة المشبوهة وأثناء محاولة استيقافها حاول قائدها الهروب مما أدى إلى اصطدامه بعدة مركبات إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه بعد مقاومة شديدة.

وأكد البيان انه بعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على أجهزة إلكترونية متطورة وأدوات فنية متنوعة تم مواجهة المتهم بها حيث اقر بمشاركته مع آخر في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات.

وأشار إلى استكمال عمليات البحث والتحري والتي تم من خلالها تحديد الموقع الذي ادى إلى ضبط متهم آخر وبتفتيش مقر إقامتهما عثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تستخدم في تحليل البيانات المخترقة وقد تم إحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وأكدت (الداخلية) في البيان ان ذلك يأتي في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن السيبراني والتصدي لجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني مشددة على مواصلة جهودها في حماية الأمن السيبراني للدولة والتصدي بحزم لجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين والمقيمين.