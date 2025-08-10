بنك برقان ينظّم لموظفيه وعائلاتهم حملة التبرّع بالدم السنوية

من حملة بنك برقان للتبرع بالدم السنوية

في إطار حرصه على دعم المبادرات الصحية والإنسانية ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، نظّم بنك برقان حملته السنوية للتبرع بالدم في مقرّه الرئيسي لموظفيه وعائلاتهم بالتعاون مع بنك الدم المركزي – إدارة خدمات نقل الدم، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التبرع المنتظم بالدم وتشجيع ثقافة العطاء الإنساني – خصوصاً الجهود التي قد تساعد في إنقاذ حياة الآخرين.

وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة/ زهرة بوعركي، مدير أول –الاتصالات الداخلية في بنك برقان، قائلة: “انطلاقاً من التزام بنك برقان الراسخ بمسؤوليته الاجتماعية ودوره في دعم المبادرات الوطنية المستدامة، نواصل تنظيم حملة التبرع بالدم سنوياً بالتعاون مع بنك الدم المركزي، لدعم المخزون الاستراتيجي للدم لضمان الجاهزية وتلبية احتياجات المرضى لا سيما للحالات الصحية الحرجة وللطوارئ. وهذه المبادرة تجسّد إيماننا العميق بأن دور البنك يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية، ليشمل أيضاً دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي ملموس في حياة أفراد المجتمع، والمساهمة في تطوير ودعم القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي، تماشياً مع رؤية الكويت 2035”.

مدير أول – الاتصالات الداخلية في بنك برقان زهرة بوعركي

كما أضافت: ” كما أننا فخورين في بنك برقان بالإقبال الكبير الذي شهدته حملة التبرع بالدم لهذا العام. ومن خلال هذه الحملة نحرص على تعزيز ثقافة العطاء بين الموظفين وترسيخ دورهم كشركاء فاعلين في دعم القطاع الصحي. ونؤمن في البنك بأن إشراك الموظفين في مثل هذه المبادرات يعكس التزامه بالقيم الإنسانية ويعزّز روح التعاون داخل بيئة العمل، مما يساهم في بناء ثقافة مؤسسية مستدامة تنطلق من الموظف وتصب في خدمة المجتمع”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي ينظّمها بنك برقان على مدار العام، تأكيداً لدوره كشريك فاعل في دعم أهداف التنمية المستدامة، ومساهم أساسي في الجهود الوطنية بمجالات الصحة والتعليم والبيئة وغيرها. كما يجدّد البنك دعوته لجميع أفراد المجتمع والمؤسسات إلى تبنّي ثقافة التبرع المنتظم بالدم، باعتبارها من أسمى صور العطاء الإنساني، لما لها من أثر بالغ في إنقاذ حياة آلاف المرضى والمحتاجين للدم.