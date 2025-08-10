رئاسة الأركان تدشّن نظام البصمة الإلكتروني لتعزيز كفاءة العمل

دشّنت رئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم، نظام البصمة الإلكتروني في مبنى الرئاسة، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الإداري.

وكان سعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، أول من سجّل بصمته ، إيذانًا ببدء تشغيل النظام رسميًا، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط المؤسسة العسكرية لترسيخ الانضباط الوظيفي وتحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء واستدامة التطوير الإداري.

وأوضح سعادته أن النظام البصمة الإلكتروني سيسهم في تنظيم إجراءات الحضور والانصراف بدقة وشفافية، ويعزز سهولة المتابعة الإدارية بما يخدم مصلحة العمل ويحافظ على انسيابيته.