هيئة الشراكة ووزارة الكهرباء والماء توقعان وثيقة التزام تنفيذ المرحلتين 2 و3 لمحطة الزور الشمالية

توقيع وثيقة التزام تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية

وقعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم الأحد وثيقة التزام لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية بالتحالف مع شركة (أكوا باور) ومؤسسة الخليج للاستثمار.

ويتولى التحالف بموجب الاتفاق مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع الهادف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه عبر تأسيس شركة مساهمة في إطار أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائي وتحلية المياه وتعديلاته والقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين.

وحضر توقيع الوثيقة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود ومسؤولون من وزارة (الكهرباء والماء) وهيئة (الشراكة) وممثلو شركات التحالف.