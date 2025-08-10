الداخلية: خدمة “تعديل الوضع” في تطبيق “سهل” تتيح للمسحوبة جنسياتهن وفق المادة 8 تقديم ما يثبت تعديلهن أوضاعهن

وزارة الداخلية

أكد مكتب شؤون المادة الثامنة التابع لوزارة الداخلية أن خدمة (تقديم تعديل الوضع وإثبات الجدية) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) تتيح لصاحبات الشأن ممن سحبت جنسياتهن وفقا للمادة الثامنة إمكانية تقديم ما يثبت قيامهن بتعديل أوضاعهن.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن خطوات التقديم تكون عن طريق الدخول إلى خدمات وزارة الداخلية في (سهل) واختيار خدمات شؤون المادة الثامنة – خدمة تقديم تعديل الوضع وإثبات الجدية.

وأضافت أنه في حال الحصول على جواز السفر من بلد الجنسية الأصلية يتم اختيار (تعديل الوضع) أما في حال عدم الحصول على جواز السفر اختيار (إثبات الجدية) لرفع أي شهادة تثبت ذلك.

وذكرت أنه بعد اختيار تعديل الوضع يمكن إرفاق صورة من جواز السفر وتقديم الطلب ومتابعة الحالة عن طريق تطبيق (سهل).

وبينت أنه في حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكن التقديم على خدمة تواصل من خلال تطبيق (سهل) مشيرة إلى أن التواصل مع مكتب شؤون المادة الثامنة سيكون عبر الاتصال الهاتفي خلال أوقات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 30ر2 بعد الظهر عبر الأرقام (97283232 -97284747 – 97293232 – 97283535).