الداخلية: ضبط متهم ببيع رتب وشعارات عسكرية لجهات أمنية وعسكرية من غير تصريح

المتهم مع المضبوطات

في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجرائم التي تمس هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية، تمكّن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة البحث الجنائي والرخص – من ضبط شخص من الجنسية السورية يدعى طركي حسن المحمد، يقوم ببيع رتب عسكرية خاصة بقوة الشرطة والجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام من غير ترخيص.

وكانت المعلومات الأمنية قد أكدت بقيام المتهم بعرض رتب عسكرية للبيع، وبعد إعداد كمين محكم، تم ضبطه وعثر بحوزته على 700 رتبة متنوعة تابعة لوزارة الداخلية، و 300 رتبة متنوعة للحرس الوطني و 270 رتبة متنوعة لوزارة الدفاع، و500 باجة متنوعة لوزارات وهيئات الداخلية – الدفاع – الحرس – الإطفاء الجمارك).

وتم التحفظ على المضبوطات وحجز المتهم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لإحالته إلى جهات الاختصاص.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع أي أعمال تمس هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية أو تسيء لاستخدام شعاراتها، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشابهة عبر قنواتها الرسمية وهاتف الطوارئ 112.