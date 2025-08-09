بريطانيا تقدم أكثر من 11 مليون دولار لتمويل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت بريطانيا اليوم السبت تقديم مساعدات إضافية بقيمة 5ر8 ملايين جنيه إسترليني (4ر11 مليون دولار) لدعم جهود إغاثة سكان قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي أن المساعدات ستوزع عبر (صندوق المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة) التابع للأمم المتحدة الذي يستهدف توصيل المواد الأساسية كالغذاء والمياه والوقود إلى المناطق الأكثر احتياجا في غزة.

واضافت أن هذا التمويل يعد جزءا من ميزانية المملكة المتحدة للمساعدات الإنمائية الرسمية للأراضي الفلسطينية المحتلة البالغة 101 مليون جنيه (قرابة 136 مليون دولار) للسنة المالية الحالية منها 60 مليون جنيه (7ر80 مليون دولار) مخصصة لدعم إنساني منقذ للحياة.

وفي السياق ذاته نقل البيان عن وزيرة التنمية الدولية البريطانية جيني تشابمان قولها إنه من غير المقبول أن يظل هذا الكم الهائل من المساعدات الإنسانية محتجزا على الحدود وممنوعا من الوصول إلى داخل القطاع.

وأكدت تشابمان أن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من التمويلات والمساعدات عبر شركائها مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المزيد من المساعدات بأمان في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.

وحثت من جانب آخر حكومة الاحتلال على التراجع عن قرارها بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في القطاع داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى إيقاف إطلاق النار لإنهاء المعاناة المروعة في غزة وضمان إطلاق سراح جميع الأسرى.

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الاحتلال الإسرائيلي (كابينت) صادق على مقترح تقدم به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ينص على إعادة احتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية فيما تبقى من مدن ومخيمات القطاع.