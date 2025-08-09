رئيس حملة كان: إدراج برامج العلاج الطبيعي في برامج التوعية الصحية يعزز صحة الأفراد والمجتمعات

رئيس مجلس ادارة (كان) الدكتور خالد الصالح

قال رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) الدكتور خالد الصالح اليوم السبت إن إدراج برامج العلاج الطبيعي في برامج التوعية الصحية له أهمية كبيرة في تعزيز صحة الأفراد والمجتمعات.

وقال الدكتور الصالح في تصريح صحفي بمناسبة اختتام فعاليات أولمبياد (هايدوكان) الصيفية 2025 الذي انطلق في الخامس من الشهر الماضي بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة تحت شعار (الرياضة وقاية) إن “الادراج يساهم في الوقاية من الأمراض وتحسين الحركة والوظيفة الجسدية وتعزيز الصحة النفسية”.

وأضاف أن “أكثر من 4ر2 مليار شخص حول العالم يحتاجون إلى نوع من خدمات التأهيل وفقا لإحصاءات منظمة (الصحة العالمية) مما يؤكد أهمية توفير هذه الخدمات بشكل منصف ومبكر ضمن أنظمة الرعاية الصحية” مؤكدا أهمية إدماج الرياضة والعلاج الطبيعي في برامج الوقاية والتعافي.

وأوضح الصالح أن ما بين 60 إلى 90 في المئة من مرضى السرطان يعانون من آثار جانبية جسدية ونفسية يمكن تحسينها من خلال برامج التأهيل والعلاج الطبيعي وفقا لما أشارت إليه بيانات عالمية فضلا عما تظهره الدراسات بأن نحو نسبة 43 في المئة من المرضى يحتاجون إلى خدمات العلاج الطبيعي بشكل مباشر”.

بدورها قالت أمين سر حملة (كان) الدكتورة ايمان الشمري في تصريح مماثل إن “الأولمبياد شهد مشاركة فرق رياضية ومجتمعية من مختلف الأعمار وركز في نسخته الحالية على أهمية الرياضة في الوقاية من الأمراض إذ تم تنظيم أنشطة رياضية متنوعة إلى جانب فقرات توعية صحية.

وأضافت أن “الحفل الختامي شهد محاضرة مهمة حول دور العلاج الطبيعي وحاجة الرياضيين له قدمها أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور حمد الكندري فضلا عن تكريم الفرق الفائزة والمتميزة والمتطوعين والجهات الراعية والداعمة للأولمبياد”.

وأشادت الدكتورة الشمري بالدور الهام الذي قدمه فريق (هايدوكان) في هذه البطولة والتنظيم المتقن داعية الجميع إلى الالتزام بممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على صحتهم.

بدوره أعرب مدير الأولمبياد عبد الله الصالح عن شكره العميق لكافة المشاركين مثمنا دعم (كان) والشراكة الفعالة مع الجهات المشاركة التي كان لمشاركتها بالغ الأثر في إنجاح الفعاليات وتحقيق الأهداف المرصودة لها ومنها الربط بين النشاط البدني والوقاية من الأمراض المزمنة وخاصة السرطان.