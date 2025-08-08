الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار ورطب مع فرص لأمطار متفرقة وتكون الضباب حتى صباح غد

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة إن طقس البلاد حار ورطب مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية مع فرص أيضا لتكون الضباب خلال فترة المساء والساعات الأولى من صباح غد السبت مع انخفاض الرؤية الافقية قد تصل لأقل من ألف متر على بعض المناطق.

وأوضح مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الخرائط الجوية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة خصوصا على المناطق الساحلية تؤدي إلى تكون الضباب مساء اليوم والساعات الأولى من صباح غد.

وأضاف العلي أن الرياح جنوبية شرقية متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 10 و42 كيلومترا في الساعة فيما يكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن هناك فرصا لتكون بعض الغيوم المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية وفرصا أيضا لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا خلال هذه الفترة من مساء اليوم الجمعة حتى يوم الاثنين المقبل.

وبين أن الطقس المتوقع من اليوم حتى الاثنين المقبل يكون حارا ورطبا نهارا خصوصا على المناطق الساحلية وحارا إلى مائل للحرارة ورطبا ليلا عموما على أغلب الأنحاء.

ودعا العلي قائدي المركبات على الطرق السريعة إلى توخي الحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق السريعة وانعدامها المفاجئ مع ضرورة ارتداء مرضى الربو والحساسية للكمام عند الخروج نظرا إلى تصاعد الأتربة خصوصا مع ارتفاع الرطوبة.

كما دعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للإدارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.