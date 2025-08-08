الأمين العام للتعاون الخليجي: القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة تحد صارخ للإرادة الدولية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة يمثل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وانتهاكا فاضحا لجميع القرارات الأممية والقوانين الدولية مشددا على أن هذا التصعيد الخطر يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف البديوي في بيان له أن هذا النهج العدواني الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مضيها قدما في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وزيادة حدة التوتر والعنف مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف انتهاكاتها الخطرة والممنهجة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وجدد البديوي التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.