الهند: سنتخذ ما يلزم لحماية مصالحنا الوطنية بعد فرض واشنطن رسوما جمركية إضافية

صورة أرشيفية

أكدت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على نيودلهي بسبب استيراد النفط الروسي.

وأعربت وزارة الخارجية الهندية في بيان عن أسفها الشديد لهذه الرسوم مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة “غير عادلة وليست مبررة ومنطقية” متعهدة باتخاذ ما يلزم لحماية مصالحها الوطنية.

وجاء في البيان “لقد أوضحنا موقفنا من هذه القضايا بما في ذلك أن وارداتنا تستند إلى عوامل السوق وتهدف إلى ضمان أمن الطاقة ل1ر4 مليار نسمة في الهند”.

وجاء رد فعل الهند بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على السلع الهندية ليصل إجمالي الرسوم التي تفرضها واشنطن على حليفتها الآسيوية إلى 50 في المئة.