وزيرة الشؤون تترأس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

ترأست وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيسة اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة الاجتماع الثاني للجنة حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المهمة في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن اللجنة بدأت اجتماعها بعرض مرئي يسلط الضوء على أهمية التدخل المبكر للاعاقات التطورية ومناقشة المقترحات المتعلقة بإنشاء حضانات متخصصة تلبي الاحتياجات النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بهدف تحسين جودة حياتهم وتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع.

وأضافت أن الاجتماع تناول أيضا استعراضا لتقارير الجهات الأعضاء حول ما تم إنجازه في تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى بحث المستجدات وأبرز التحديات وسبل معالجتها في الفترة المقبلة.

وأكدت حرص اللجنة على مواصلة الجهود الرامية لتعزيز السياسات والبرامج الوطنية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أفضل الخدمات الممكنة بما يعكس التزام دولة الكويت الكامل باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعما للجهود الإنسانية الرائدة للدولة في هذا المجال.