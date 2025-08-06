الشؤون: 6.5 مليون دينار إجمالي تبرعات الحملة الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء أن إجمالي التبرعات المالية في حملتها الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي اختتمت مساء أمس الثلاثاء بلغ 078ر546ر6 دينار كويتي (نحو 4ر21 مليون دولار أمريكي).

وقال المتحدث باسم الوزارة يوسف سيف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ختام الحملة التي أقامتها (الشؤون) لثلاثة أيام بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعيات خيرية ومبرات كويتية إن الحملة شهدت مساهمات كبيرة من جهات عدة أبرزها الأمانة العامة للأوقاف التي ساهمت بنصف مليون دينار (نحو 6ر1 مليون دولار) وجمعية (إنسان) الخيرية بـ5ر1 مليون دينار (نحو 9ر4 مليون دولار).

وعن حصيلة التبرعات عبر الرابط الإلكتروني الذي أتاحته وزارة الشؤون في حملتها (الكويت بجانبكم – فزعة لغزة) أفاد بأنها بلغت 795ر515ر2 دينار (نحو 2ر8 مليون دولار) بعدد متبرعين 63501.

وذكر أن صندوق إعانة المرضى قدم تبرعا بـ 01ر476 ألف دينار (أكثر من 5ر1 مليون دولار) وجمعية العون المباشر 318ر1 مليون دينار (نحو 3ر4 مليون دولار) وجمعية إحياء التراث الإسلامي 44ر235 ألف دينار (نحو 3ر770 ألف دولار).

وبين أن هذه الحملة الإغاثية العاجلة لدعم أهلنا في غزة جاءت استجابة للدور الإنساني لدولة الكويت في إطار دعمها المستمر للقضايا الإنسانية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع وهدفت إلى توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للمتضررين هناك.

وأشار إلى استقبال الحملة أيضا التبرعات الغذائية العينية وفق الضوابط المعتمدة على أن يتم شراء المواد الغذائية حصرا من (شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية) تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1461) مع قيام الهلال الأحمر الكويتي بتنسيق تسليم المساعدات إلى الجهات الإغاثية المختصة في مصر والأردن وفلسطين.