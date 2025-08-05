مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

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عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 – 8 – 2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

وأحيط مجلس الوزراء علما بصدور مرسوم رقم (149) لسنة 2025 بقبول استقالة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام يوم أمس الإثنين وصدور مرسوم رقم (150) لسنة 2025 بتعيين الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة – بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة.

وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق نوره سليمان الفصام على جهودها المخلصة التي بذلتها أثناء توليها مهام مسؤولياتها متمنيا لها موفور الصحة ودوام العافية.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وعدد من قياديي ومسؤولي وزارة الصحة حول خطط الوزارة المستقبلية المتعلقة بتحويل منطقة الأحمدي الصحية إلى مدينة طبية متكاملة ومشروع توسعة مستشفى مبارك الكبير ورفع كفاءته التشغيلية إضافة إلى جهود الوزارة في تأمين الكوادر الطبية والفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة وإيجاد الحلول المقترحة لمعالجة التحديات الفنية والإدارية مؤكدا معاليه التزام الوزارة بمواصلة تنفيذ خطتها الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات صحية متطورة ومستدامة.

من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يقوم بها معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وقياديي ومسؤولي وموظفي الوزارة لكل ما من شأنه تطوير العمل ورفع مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة للمرضى والمراجعين لمستشفياتها ومراكزها ومستوصفاتها الصحية بصورة تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه دولة الكويت في المجال الطبي.

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر ومسؤولي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن مركز دولة الكويت في المؤشرات الدولية لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات حيث استعرض معاليه الوضع الراهن لتلك المؤشرات ومن بينها تصدر دولة الكويت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك للعام الثاني على التوالي بما يعكس تقدم البنية التحتية الرقمية للدولة ومكانتها في تبني التقنيات الحديثة ودورها الريادي في مواكبة التطورات الرقمية وتعزيز بيئة ابتكارية محفزة للنمو الاقتصادي.

من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يقوم بها معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر والجهات الحكومية لتنفيذ مشروع استراتيجية الكويت الرقمية الهادفة لتحقيق مستقبل رقمي متقدم ومستدام مثمنا ما تحقق من إنجازات في المؤشرات الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت وتعزيز العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.