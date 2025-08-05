وزير الصحة يتفقد مستشفى الجهراء ويشيد بجهود الطواقم الطبية والوزارات المعنية

أشاد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الطواقم الصحية والإدارية والهندسية في التعامل مع حريق إحدى غرف السرداب في مستشفى الجهراء الذي اندلع فجر أمس الاثنين.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير العوضي عقب زيارة تفقدية للمستشفى اليوم الثلاثاء في إطار الحرص المستمر على متابعة سير العمل وضمان استقرار تقديم الخدمات الصحية والاطلاع على أوضاع قسم الطوارئ والأشعة وعدد من الأجنحة بعد الحريق المحدود الذي اندلع دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وثمن الوزير العوضي استجابة قوة الإطفاء العام ووزارتي الداخلية والكهرباء والماء وتكامل أدوار جميع الجهات في تعزيز منظومة السلامة وحماية الأرواح والمرافق ووجه بسرعة استكمال أعمال الإصلاح والتأكد من كفاءة تشغيل جميع أقسام ومرافق المستشفى بما يضمن عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل تدريجي وآمن إذ “تظل سلامة المرضى والعاملين أولوية قصوى لدى الوزارة”.

واستمع الوزير خلال الزيارة لشرح مفصل من قبل رئيس الهيئة الطبية الدكتور عبدالرحمن الشمري ورئيس قسم الطوارئ الدكتور علي جواد والكوادر الطبية والفنية والتمريضية والهندسية والإدارية حول حيثيات الحادث وتفعيل خطة الطوارئ المعتمدة والتنسيق الفوري مع مجلس أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة للوزارة الذي أسهم في احتواء الموقف بكفاءة وسرعة عالية.