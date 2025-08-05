الداخلية: إحباط محاولة تهريب خمور مستوردة عبر ميناء الشعيبة بالتعاون مع “الجمارك”

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إحباط محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية المستوردة وضبط شخصين من جنسية آسيوية متورطين في القضية وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الإدارة العامة للجمارك.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى اشتباه رجال الجمارك في حاوية واردة إلى ميناء الشعيبة من إحدى الدول الخليجية كانت مدرجة على أنها فارغة إلا أن المعاينة والتفتيش الدقيق كشف عن وجود مخابئ سرية في أرضية الحاوية تحتوي على كمية من الخمور المعبأة بطريقة احترافية.

وأضافت أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي تولت متابعة القضية ميدانيا إذ تم السماح بخروج الحاوية تحت رقابة أمنية محكمة إلى أن وصلت إلى أحد المخازن في منطقة الأحمدي حيث تم ضبط شخصين من جنسية آسيوية أثناء استعدادهما لاستلام الحاوية.

وبينت أن المتهمين أفادا خلال التحقيقات الأولية بتلقيهما تعليمات من شخص يقيم في إحدى الدول الآسيوية لترويج الكمية المضبوطة.

وأكدت (الداخلية) ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك استمرار جهودهما في التصدي لكافة محاولات تهريب المواد الممنوعة حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.