الإطفاء: بدء التسجيل في برنامج بكالوريوس تكنولوجيا هندسة إطفاء لخريجي القسم العلمي

قوة الإطفاء العام

أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الثلاثاء بدء التسجيل في برنامج (ضابط بكالوريوس تكنولوجيا هندسة إطفاء) بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لخريجي الثانوية العامة من القسم العلمي وذلك حتى 18 أغسطس الجاري.

وذكرت (الإطفاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التسجيل يشمل خريجي الثانوية العامة من القسم العلمي للعام الدراسي 2022 – 2023 وما بعده ممن حصلوا على نسبة 85 في المئة فأعلى والحاصلين على درجات الاختبار الوطني (المعدل المكافئ) في اللغة الإنجليزية والرياضيات ضمن خطة القبول لهيئة (التطبيقي) للعام الدراسي 2025 – 2026.

وأضافت أن التسجيل سيكون متاحا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبر الدخول وتعبئة طلب الالتحاق الخاص بالبرنامج.

وأوضحت أنه بذلك تكون الدورات المتاحة للراغبين والراغبات بالالتحاق في قوة الإطفاء العام هي (دورة ضباط اختصاص من حملة الشهادة الجامعية) و(دورة ضباط الإختصاص) “للإناث” اللتان سيغلق باب الالتحاق بهما في يوم الخميس المقبل الموافق 7 أغسطس الجاري.

ودعت القوة الراغبين والراغبات في الاطلاع على شروط الالتحاق العامة والخاصة إلى زيارة حسابات قوة الإطفاء العام الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي مبينة أن تقديم طلب الالتحاق سيكون عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وبينت أن ذلك يأتي في إطار حرص (الإطفاء) على استقطاب أكبر عدد ممكن من الكفاءات الوطنية المؤهلة وتعزيز الطاقات الشبابية القادرة على دعم الجهود الوطنية في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستجابة للطوارئ.