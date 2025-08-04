الأرصاد الجوية: استمرار الغبار اليوم مع تحسن للأحوال الجوية مساء الغد

مدينة الكويت

أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي اليوم الاثنين استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار والتي تزيد سرعتها عن 60 كيلو مترا في الساعة وتقل معها الرؤية الافقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة على أن تهدأ وتتحسن الأحوال الجوية مساء غد الثلاثاء.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير الى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة مع رياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تزيد سرعتها عن 60 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار وتؤدي الى ارتفاع الأمواج البحرية الى ستة أقدام أحيانا.

وأضاف أن سرعة الرياح تهدأ تدريجيا بعد ظهر يوم الغد مع تحسن الأحوال الجوية إذ تتحول الرياح اعتبارا من مساء الغد إلى جنوبية شرقية على السواحل ما يعطي إحساسا بالرطوبة النسبية على كافة أنحاء البلاد خصوصا السواحل وتستمر أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة.

وأوضح أن الطقس المتوقع بصفة عامة اليوم شديد الحرارة نهارا وحارا الى مائل للحرارة ليلا مع وجود غبار عالق على بعض المناطق خلال فترة المساء مشيرا إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 الى 50 درجة مئوية بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 35 الى 37 درجة مئوية.