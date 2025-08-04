السفير الشيخ صباح ناصر المالك الصباح سفير دولة الكويت لدى نيوزيلندا يقدم اوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جزر كوك

قدم السفير الشيخ صباح ناصر المالك الصباح سفير دولة الكويت لدى نيوزيلندا اوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدولة الكويت لدى جزر كوك إلى السير توم مارستيرز ممثل الملك في جزر كوك الصديقة.

وذكرت سفارة دولة الكويت في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن السفير الصباح نقل إلى السير مارستيرز تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنيات سموه رعاه الله دوام التقدم والازدهار لجزر كوك وشعبها الصديق.

وأكد السفير أهمية تطوير علاقات الصداقة بين دولة الكويت وجزر كوك وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

بدوره أعرب السير مارستيز وفق البيان عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط الكويت مع جزر كوك متمنيا التوفيق والنجاح للسفير الكويتي في مهام منصبه لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.