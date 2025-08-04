أمانة الأوقاف: تخصيص نصف مليون دينار من الريع الوقفي لإغاثة الأشقاء في غزة

الامانة العامة للأوقاف الكويتية

أعلنت الأمانة العامة للأوقاف اليوم الاثنين تخصيص مبلغ نصف مليون دينار كويتي (نحو 6ر1 مليون دولار) لمصلحة الحملة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة (فزعة لغزة-الكويت بجانبكم) التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي.

وقالت الأمين العام لـ(أمانة الأوقاف) بالتكليف أمل الدلال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ما تقوم به الأمانة هو “وفاء لعهد الواقفين وترجمة لرسالة الوقف الإنسانية في إغاثة الملهوف ونصرة المحتاج”.

وأكدت الدلال على الموقف الكويتي الثابت والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية ما يجسد أيضا الدور الإنساني لدولة الكويت في إغاثة المنكوبين وتقديم العون للأشقاء في أوقات المحن.

وأعربت عن فخرها بالحملة التي تلقى إقبالا شعبيا وحكوميا كبيرا ضمن سلسلة متواصلة من الحملات الإغاثية الوطنية التي نظمتها دولة الكويت لإغاثة الشعب الفلسطيني والشعوب المنكوبة حول العالم.

وأعربت عن “الشكر والامتنان لأصحاب الأيادي البيضاء الواقفين والشكر لوطن الإنسانية قيادة وحكومة وشعبا الذي هب لإغاثة غزة بمجرد أن لاحت بالأفق بارقة أمل لدخول المساعدات إلى القطاع الجريح”. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت أمس الأحد حملة إغاثة غزة العاجلة بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وعدد من الجمعيات الخيرية والمبرات الكويتية بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية لأهالي غزة المتضررين.

يذكر أن الحملة مستمرة في تلقي التبرعات المالية حتى يوم غد الثلاثاء عبر الرابط الإلكتروني التالي https://gaza.myfatoorah.com/khaironline.