“الشؤون”: حملة إغاثة غزة تجمع أكثر من مليون ونصف مليون دينار كويتي لغاية منتصف الليلة

وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأحد أن حملة إغاثة غزة العاجلة التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وعدد من الجمعيات الخيرية والمبرات الكويتية تجاوزت المليون ونصف مليون دينار كويتي (نحو 5 ملايين دولار أمريكي) منتصف الليلة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن موقع الحملة التي انطلقت في وقت سابق من اليوم سجل عند منتصف هذه الليلة نحو المليون و540 الف دينار كويتي.

وقالت إن الحملة تأتي استجابة للدور الإنساني لدولة الكويت ودعمها المستمر للقضايا الإنسانية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة مبينة أن الهدف من الحملة هو توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية لأهالي غزة المتضررين.

وأوضحت الوزارة أن الحملة مستمرة في تلقي التبرعات المالية لغاية غد الثلاثاء وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي https://gaza.myfatoorah.com/khaironline .