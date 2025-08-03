الأرصاد الجوية: رياح نشطة مثيرة للغبار اليوم وتستمر حتى الغد

مدينة الكويت

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي ان تتأثر البلاد اليوم الأحد وغدا الاثنين برياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار قد تزيد سرعتها عن 50 كيلو متر في الساعة تقل معها الرؤية الافقية إلى أقل من الف متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من ستة اقدام احيانا.

وأوضح ان سرعة الرياح تهدأ تدريجيا بعد غد الثلاثاء على ان تتحسن الاحوال الجوية اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء المقبل وتتحول الرياح إلى جنوبية شرقية على السواحل ما يعطي إحساس بالرطوبة النسبية على جميع المناطق في البلاد خاصة الساحلية وتستمر خلال أيام الأربعاء والخميس وحتى الجمعة المقبلة.

وذكر ان الطقس المتوقع بصفة عامة من اليوم الأحد حتى غدا الاثنين شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا ويترسب الغبار تدريجيا خلال فترة المساء.

وافاد العلي بأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 إلى 50 درجة مئوية بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية.