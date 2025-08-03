بن غفير يقتحم الأقصى وإجراءات مشددة بالقدس في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”

مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا اليوم الأحد المسجد الأقصى

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”

وذكرت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية أن 1251 مستوطنا اقتحموا الأقصى في ساعات الصباح الأولى، في وقت أغلقت فيه شرطة الاحتلال أبواب المسجد أمام المصلين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ورصدت الكاميرات أداء ما يُعرف بـ”صلاة بركة الكهنة” من قبل مجموعات من المستوطنين داخل الأقصى، في تجاوز واضح للمنطقة الشرقية التي كانت تقتصر عليها هذه الطقوس سابقا، حيث امتد أداؤها إلى مواقع عدة داخل المسجد.

وشهدت الاقتحامات ارتفاعًا في أعداد المستوطنين الذين تنافسوا على رفع أصواتهم أثناء أداء الطقوس، في حين سُمعت أصوات صلواتهم خارج أسوار المسجد، تحت غطاء أمني مكثف.

وفي الأثناء، واصلت قوات الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة بالقدس عرقلة وصول الأهالي إلى داخل البلدة القديمة تزامنا مع اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وفي مشهد استفزازي، رفع مستوطنون الأعلام الإسرائيلية بشكل جماعي أمام البائكة الغربية بالمسجد الأقصى، وأدوا النشيد الوطني الإسرائيلي (هاتيكفاه) بحضور شرطة الاحتلال الإسرائيلي وحمايتها.

كما نشر مستوطنون مقطع فيديو يُظهر أحد المقتحمين وهو يقرأ “مخطوطة المراثي” في المنطقة الشرقية من المسجد، وهو نص ديني يُتلى في يوم الحداد على ما يسمى ذكرى “خراب الهيكل” وفق المعتقدات التوراتية.

وأظهر فيديو آخر تجمُّعا لعشرات المقتحمين المستوطنين حول لفافة توراة كبيرة بالقرب من باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى، قبيل اقتحام المسجد.

مسيرات استفزازية

وشارك بن غفير ليلة أمس في مسيرة للمستوطنين عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى، وأطلق تصريحات تحريضية قال فيها: “نحن لا نكتفي بالحداد، بل نفكر في بناء الهيكل، وفي بسط السيادة وفرض الحكم. لقد فعلنا ذلك في أماكن كثيرة، وسنفعل ذلك أيضا في غزة”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت منذ مساء أمس السبت إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس المحتلة، وخصوصا في محيط المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة نت بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى باب الأسباط وباب المغاربة، وتسببت الإغلاقات بأزمات مرورية خانقة في شوارع بلدة سلوان، بالتزامن مع مرور مسيرة للمستوطنين انطلقت من غربي القدس باتجاه حائط البراق، ورفع خلالها المشاركون الأعلام الإسرائيلية.

ووصلت المسيرة إلى منطقة باب الأسباط وسط تعزيزات أمنية مشددة، واستمرت إغلاقات الطرق حتى ساعات ما بعد منتصف الليل.