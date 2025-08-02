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سفير خادم الحرمين الشريفين يشيد بصمود أهل الكويت في ذكرى الغزو العراقي

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود
الشرق الاوسط
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أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الامير سلطان بن سعد ال سعود اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للغزو الغاشم بما قدمه ابناء وبنات الكويت من تضحيات وبسالة في مقاومة الاحتلال حتى استعادت الكويت حريتها وعادت الى اهلها وقيادتها.

وقال الامير سلطان بن سعد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان ذكرى الغزو محطة لاستذكار شجاعة وصمود ابناء الكويت داعيا بالرحمة للشهداء وقادة الكويت الراحلين وأن يحفظ الله سمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وولي العهد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وان يصون الكويت من كل سوء.

وأشاد بمتانة العلاقات الاخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وما تشهده من تعاون وتنسيق مشترك في مختلف المجالات مؤكدا حرص قيادة المملكة على مواصلة دعم امن واستقرار الكويت وازدهارها.

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