وزيرة الأشغال: تلاحم الكويتيين قيادة وشعبا خلال الغزو الغاشم شكل حجر الأساس في استعادة الوطن والحفاظ على سيادته

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان

قالت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم السبت إن تلاحم الكويتيين قيادة وشعبا خلال الغزو العراقي الغاشم شكل حجر الأساس في استعادة الوطن والمحافظة على كيانه وسيادته واستقراره.

وأكدت المشعان في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى ال35 للغزو العراقي التي تصادف الثاني من أغسطس أن هذه الذكرى تعد محطة مهمة لاستحضار تضحيات أبناء الوطن واستلهام قيم الصمود والوحدة التي أظهرها الشعب الكويتي في أصعب لحظاته.

وأضافت أن “شهداء الكويت الأبرار سيبقون في ذاكرة الوطن رمزا للفداء والتضحية وستظل تضحياتهم نبراسا تهتدي به الأجيال في تعزيز الولاء والانتماء”.

وأعربت عن عظيم الامتنان للدول الشقيقة والصديقة التي ساندت الكويت خلال تلك المرحلة المفصلية مشيدة بما أبدته من مواقف إنسانية وأخوية ستبقى محفورة في الوجدان الكويتي.

ودعت المشعان الله أن يحفظ الكويت وقيادتها الرشيدة ويديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.