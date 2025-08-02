وزير الاتصالات: الثاني من أغسطس شاهد على صمود الكويتيين وتمسكهم بالشرعية في وجه العدوان

وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم السبت أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من أغسطس تجسد في وجدان الكويتيين معاني الثبات والوحدة وتعكس تمسك الشعب الكويتي بشرعيته وقيادته في مواجهة العدوان الغاشم.

وقال الوزير العمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى ال35 للغزو الغاشم إن هذه الذكرى الأليمة لا تزال محطة للتأمل في قوة الإرادة الكويتية وتلاحم المجتمع الكويتي بكافة أطيافه والوفاء العميق لتضحيات الشهداء والمقاومين والأسرى والمفقودين ممن قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن وسيادته.

وأضاف أن “استذكار هذه المناسبة يجدد العهد بالمحافظة على أمن الكويت واستقرارها ويرسخ قيم الانتماء الوطني ويحفز على استمرار العمل لتحقيق التنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله”.

واستذكر الوزير العمر الدور الوطني المشرف الذي أداه موظفو وزارة المواصلات خلال فترة الغزو إذ واصلوا أداء مهامهم الحيوية رغم الظروف الصعبة وأسهموا في المحافظة على شبكة الاتصال الوطنية ما يعكس التزامهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم في أصعب المحن.