وزيرة الشؤون: ذكرى الغزو العراقي تجسد إرادة الشعب الكويتي وتلاحمه الوطني في مواجهة التحديات

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت إن الذكرى الخامسة والثلاثين للغزو العراقي الغاشم للكويت تعد محطة هامة لاستذكار إرادة الشعب الكويتي وتلاحمه الوطني في مواجهة أصعب التحديات التي مرت بها البلاد.

وأضافت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن “هذه الذكرى تحمل في طياتها معاني الصمود والتضحية التي قدمها أبناء الكويت دفاعا عن وطنهم وكرامته وحريته” معربة عن الاعتزاز بوحدة وتماسك الشعب الكويتي وحرصهم المستمر على حماية الوطن والمحافظة على مكتسباته.

كما أعربت الحويلة عن تقديرها الكبير لشهداء الكويت الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن مؤكدة أن ذكراهم ستظل حاضرة ونبراسا تستلهم منه الأجيال القادمة معاني الوطنية والتضحية.

وثمنت المواقف التاريخية للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت الكويت خلال فترة الغزو وساهمت في تحرير أراضيها، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس أسمى صور التضامن الإنساني والأخوي.

ودعت الحويلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما.