“زين” تكشف عن الهوية البصرية المُحدّثة لـ “دوري زين” المُمتاز

الهوية البصرية المُحدّثة لـ دوري زين المُمتاز

كشفت زين الكويت، الشريك الاستراتيجي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن الهوية البصرية الجديدة لـ “دوري زين” المُمتاز لكرة القدم، وذلك خلال حفل قرعة الموسم الجديد 2025-2026 الذي أقيم بحضور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومسؤولي الاتحاد والأندية والإعلام الرياضي.

شهد الحفل استعراض التصميم المُحدّث لشعار “دوري زين”، الذي أعادت الشركة ابتكاره ليعكس الروح الكويتية والموروث الثقافي المحلّي، حيث استوحي الشعار من الهوية البصرية لبطولة “خليجي زين 26” التي استضافتها الكويت بنجاحٍ باهر تحت رعاية زين نهاية العام الماضي.

ويتكوّن الشعار من عناصر فنية تمثل مكوّنات رمزية من بيئة الكويت، أبرزها: الكثبان الرملية، البوم الكويتي، الجمل، حرف الألف في إشارة للغة العربية، والعقال، التي تتشكّل معاً في هيئة شعار الدوري، وقد تم اختيار درجات اللون الأزرق ليمثّل لون “أزرق الكويت”، ما يعزز الطابع المحلّي والهوية الوطنية للدوري.

الشيخ أحمد اليوسف خلال الحفل

وأكدت زين أن إعادة إطلاق هوية “دوري زين” تأتي في إطار شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم (2022-2026)، والتي تشمل رعاية الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، وكأس سمو الأمير، وكأس سمو ولي العهد.

وكانت الشركة قد شاركت مؤخراً في تتويج نادي الكويت الرياضي بطلاً لدوري زين الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، حيث شهد الموسم منافسة حماسية وتألّقاً لافتاً من الأندية واللاعبين، وسط حضور جماهيري كبير.

كما احتفت الشركة مؤخّراً بنجوم الموسم الرياضي 2024-2025 من دوري زين المُمتاز، في حفل جوائز التميّز السنوي الذي جمع نخبة من نجوم الرياضة الكويتية والإعلاميين والشخصيات الرياضية.

وتؤمن زين بأهمية تعزيز المشهد الرياضي المحلي، وتعتبر دعمها للدوري والبطولات المحلية جزءاً من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تركّز على تمكين الشباب الكويتي وتشجيعه على التميز في مختلف المجالات، وعلى رأسها الرياضة.