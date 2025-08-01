محافظ العاصمة: ذكرى الغزو الغاشم حدث أليم في الذاكرة الوطنية وتخلد صمود شعبنا وبسالته

محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح

أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح اليوم الجمعة أن الذكرى الـ35 للغزو العراقي الغاشم تمثل حدثا تاريخيا أليما في الذاكرة الوطنية مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها خلدت صمود الشعب الكويتي وبسالته في مواجهة الظلم والطغيان.

وقال الشيخ عبدالله سالم العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى الـ35 للغزو العراقي الغاشم التي تصادف غدا السبت إن هذه الذكرى تخلد في وجدان الكويتيين رمزية الفقد والمعاناة وترسخ معاني الصمود والإيمان مشيرا إلى أن تلك المرحلة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن وحدة رجال ونساء الكويت كانت وستبقى أقوى من أي عدوان.

وأشاد محافظ العاصمة بالمواقف الدولية الصلبة التي ساندت الحق الكويتي ووقفت إلى جانب الشرعية حتى التحرير مؤكدا أن “الذكرى تستنهض لنا جميعا روح المسؤولية والعمل من أجل المحافظة على أمن الوطن واستقراره”.

وتضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.