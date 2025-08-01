دولة الكويت ترحب بإعلان البرتغال بدء الإجراءات تمهيدا لاعترافها رسميا بدولة فلسطين

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن ترحيب دولة الكويت بإعلان الجمهورية البرتغالية الصديقة بدء الاجراءات التي تمهد لإعترافها رسميا بدولة فلسطين الشقيقة.

وذكرت (الخارجية) في بيان أن “دولة الكويت تشيد بهذه الخطوة الهامة والتي من شأنها الإسهام في تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية” مؤكدة ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.