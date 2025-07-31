الهلال الأحمر: تنسيق مشترك مع الجمعيات الخيرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر خلال استقباله رئيس مجلس إدارة "إنسان الخيرية" الشيخ عثمان الخميس

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس أن العمل الإنساني في دولة الكويت يقوم على مبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف الجمعيات الخيرية والإنسانية مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود لإيصال المساعدات والتنسيق المتواصل بين الجمعيات الخيرية الكويتية لا سيما مع انطلاق الحملة الإغاثية العاجلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عقب استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان الخيرية الشيخ عثمان الخميس وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للجمعية مبارك العازمي في مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأوضح المغامس أن (الهلال الأحمر) تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لتحديد آليات إيصال المساعدات إلى المتضررين في قطاع غزة بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التوزيع مشددا على أن الحملة تجسد التزام دولة الكويت بالمبادئ الإنسانية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها.

وأضاف أن اللقاء تناول كذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل تعزيز الجهود الإغاثية في ظل الأوضاع المأساوية الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي مؤكدا أن (الهلال الأحمر) يواصل بخطى ثابته نحو التطوير والتوسع في أنشطتها بما يعزز مكانة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال العمل الإنساني.

ونوه بجهود الجمعية في إغاثة المتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية أكسبتها ثقة محلية ودولية واسعة وذلك بفضل دعم القيادة السياسية وتعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

من جهته أشاد الشيخ عثمان الخميس في تصريح مماثل لـ(كونا) بمستوى التنظيم والعمل الميداني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالجهود الكبيرة المبذولة في تقديم المساعدات على المستويين المحلي والدولي مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون الخير لاسيما الحملة الإغاثية لقطاع غزة.

وأضاف الخميس أن (الهلال الأحمر الكويتي) تمثل نموذجا يحتذى به في العمل الإنساني معربا عن تطلع جمعية (إنسان) إلى المزيد من التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات الخيرية والإنسانية.