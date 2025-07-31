"الداخلية" تنظم محاضرة تعريفية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص

نظمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتدريب محاضرة تعريفية بالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في معهد تدريب الضباط بأكاديمية (سعد العبدالله) للعلوم الأمنية وذلك في إطار جهود الوزارة في نشر الوعي وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الخميس إنه تم خلال المحاضرة استعراض الجهود التي تبذلها دولة الكويت في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بما يعزز من حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة وتسليط الضوء على هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية.

وأوضحت أن المحاضرة تأتي كذلك في إطار التعاون المشترك وتعزيز الشراكة المؤسسية بين وزارة الداخلية والديوان بما يعكس الدور الفاعل في دعم الجهود الوطنية للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص مؤكدة التزامها في دعم البرامج التوعوية والتدريبية التي تواكب المعايير الدولية وحرصها على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ضمن منظومتها الأمنية.

وشارك في المحاضرة كل من مقرر اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص محمد الغريب ومساعد مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الداخلية العقيد محمد مصطفى حيث قدما محاور متخصصة تتعلق بالجوانب القانونية والعملية لمكافحة هذه الجريمة.

وشهدت حضور كل من المدير العام للادارة العامة للمباحث الجنائية وعضو اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص العميد عبدالله الحسن ومساعد المدير العام للادارة العامة للتدريب العميد مشعل الفودري.