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رئيس الحرس الوطني يصدر قرارا بترقية وكيل الحرس الوطني إلى رتبة فريق أول وإحالته إلى التقاعد

وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول وإحالته إلى التقاعد
الكويت مميز
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أصدر رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح اليوم الخميس قرارا بترقية وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي إلى رتبة فريق أول وإحالته إلى التقاعد بناء على طلبه. وذكر (الحرس) في بيان صحفي أن إحالة وكيل الحرس الوطني إلى التقاعد جاءت بعد سنوات طويلة قضاها في شرف الخدمة العسكرية ومسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في كل موقع تولى قيادته في الحرس الوطني تاركا بصمات مضيئة في مختلف المجالات.

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