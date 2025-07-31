بنك الخليج يختتم النسخة الثالثة من مسابقة ” فكرتي”

جانب من العروض التقديمية من المتسابقين

في إطار حرصه على تحفيز الأفكار المبتكرة والإبداعية وتشجيعها، اختتم بنك الخليج النسخة الثالثة من مسابقة ” فكرتي” 2025، بهدف تعزيز الابتكار بين الموظفين، ومنحهم الفرصة لسماع صوتهم وتطبيق أفكارهم، وذلك انطلاقاً من استراتيجية البنك، وتماشياً مع رؤية الكويت 2035 التي تركز على التحول الرقمي وتعزيز تجربة العملاء وتبني التقنيات الذكية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة.

واستقبلت اللجنة المنظمة العديد من الأفكار المبتكرة التي تجمع ما بين التحول الرقمي والإبداع لتعزيز التصميم الداخلي لفروع بنك الخليج والتي تصب جميعاً باتجاه تحسين تجربة العملاء، حيث تم تصفية الأفكار وترتيبها وتدريب المتسابقين لتقديم أفكارهم أمام لجنة التحكيم.

جانب من العروض التقديمية من المتسابقين

ويعتبر بنك الخليج هذه المسابقة منصة لتشجيع موظفيه في مختلف الإدارات على المشاركة الفعالة في تطوير تجربة العملاء، تحت شعار “الابتكار للجميع”، وتهدف المسابقة إلى تحفيز جميع الموظفين من مختلف الإدارات والأقسام على الابتكار وتقديم أفكار جديدة، يمكن أن تُحدث تأثيراً إيجابياً وقيماً للبنك وللصناعة المصرفية على حد سواء.

وأشار البنك إلى أن المسابقة تمنح الموظفين الفرص لطرح أفكارهم دون قيود، مهما كانت مبتكرة أو غير تقليدية، وستقوم وحدة التحول الرقمي والابتكار بتقديم الدعم اللازم للموظفين، من خلال مساعدتهم في تطوير أفكارهم، وتدريبهم على كيفية تنفيذها، بما يتماشى مع احتياجات وطموحات العملاء، وبالتالي المساهمة في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وسهلة الوصول.

وتواكب تلك المبادرة النجاح الكبير الذي حققه البنك في مسيرة التحول الرقمي، والذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأداء المتميز للموظفين، وتعزيز التفاعل والمشاركة بين مختلف الأقسام، ويعتبر البنك أن الابتكار المستمر لا يتم إلا من خلال تمكين موظفيه من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع.

وفي سياق متصل، يؤكد بنك الخليج على أهمية استثمار ثروته البشرية، التي تضم مجموعة واسعة من المواهب والقدرات، مع الالتزام بدعم وتطوير المهارات المحلية في المجتمع. كما يواصل البنك دعم رؤية الكويت 2035، من خلال تنظيم فعاليات ومسابقات مثل “داتاثون” و”هاكاثون”، التي تسهم في تدريب الأجيال القادمة على توظيف البيانات والتقنيات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.