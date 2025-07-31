الجمارك: إحباط محاولة تهريب أكثر من ربع مليون كبسولة يشتبه أنها “لاريكا” عبر جمارك الشحن الجوي

من المضبوطات

في تعاون مثمر وتنسيق مشترك مابين الادارة العامة للجمارك وللإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وبناءً على معلومة سرية وردت من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن شحنة قادمة عبر الخطوط الجوية التركية، تمكّن موظفين الجمارك من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المؤثرات العقلية المحظورة.

وبالتفاصيل، فقد وردت معلومات تفيد بوجود شحنة تحمل وصف “أمتعة شخصية”، قادمة من هونغ كونغ عن طريق الخطوط الجوية التركية وعلى الفور، تم إجراء تحرّيات دقيقة وتكثيف إجراءات التفتيش على الشحنة المذكورة ، والتي كانت مصنفة ضمن ملابس شخصية.

وخلال الفحص الدقيق، تم العثور على (271,400)الف كبسولة مخبأة بطريقة احترافية داخل الطرود، ويُشتبه بأنها تحتوي على مادة “لاريكا” المدرجة ضمن جدول المؤثرات العقلية الممنوعة في البلاد.

وقد تم تحرير محضر ضبط بالواقعة، وتسليم الكمية المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وتؤكد الإدارة العامة للجمارك

استمرارها في حماية المجتمع من المواد الممنوعة، والتصدي لأي محاولات تهريب عبر مختلف المنافذ الجمركية، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة