وزير العدل يكلف معهد الدراسات القضائية إعداد دراسة شاملة تنظم آلية قبول وظيفة باحث مبتدئ قانوني

وزير العدل ناصر السميط

أعلن وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط اليوم الخميس تكليف المعهد إعداد دراسة شاملة لوضع منظومة مؤسسية محكمة تنظم آلية القبول في وظيفة (باحث مبتدئ قانوني) المؤهلة لشغل وظيفة (وكيل نيابة – ج).

وقال الوزير السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا التكليف يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على ترسيخ معايير الشفافية والنزاهة في “إجراءات التعيين” واستثمار الخبرات الوطنية المتراكمة لدى المعهد في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية وتدريبهم على مدى سنوات.

وشدد على أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث منظومة العدالة تقوم على أسس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.