سمو أمير البلاد يهنئ ملك المغرب بالذكرى الـ26 لعيد العرش

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس – ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش في المملكة المغربية الشقيقة.

مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات الحضارية التي شهدها البلد الشقيق في مختلف المجالات خلال عهد جلالته وبالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المغربية الشقيقة.

متمنيا سموه حفظه الله لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس – ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش في المملكة المغربية الشقيقة.

متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة المغربية الشقيقة المزيد من الرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.