السعودية ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية

العلم السعودي

أعربت السعودية عن ترحيبها بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم بلاده على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين.

وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء أمس الثلاثاء دعوتها للمجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لاتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وكان ستارمر أعلن أمس أن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل ما لم يتخذ الاحتلال الإسرائيلي خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين.