رابطة العالم الإسلامي ترحب بإعلان بريطانيا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

رابطة العالم الإسلامي

رحبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل ودعمها لحل الدولتين. وثمن الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى في بيان مساء أمس الثلاثاء هذا الإعلان التاريخي المهم من قبل الحكومة البريطانية الذي أعلن عنه ستارمر خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين.

وأشار إلى أن هذا الإعلان يمثل القرار الصحيح نحو الوقف الشرعي والمسؤول في الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.

وقال العيسى “إن على دول العالم كافة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني بالتوقف عن الجانب السلبي من التاريخ واتخاذ الموقف الشرعي المسؤول دعما للحق والعدالة وانتصارا للشرعية الدولية ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة وتداعياتها الخطرة على المنطقة والمجتمع الدولي والعالم أجمع”.

وأكد تثمين الرابطة وشعوب العالم الإسلامي للموقف الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية ولا سيما الحراك الدؤوب والمحوري الذي تقوده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة حثيثة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من خلال التحالف الدولي لتسوية حل الدولتين الذي أطلقته المملكة في سياق جهودها لتفعيل المبادرة العربية للسلام وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية الذي دعت له المملكة بالشراكة مع فرنسا وبحضور دولي رفيع المستوى وغير مسبوق.

وكان ستارمر أعلن أمس الثلاثاء أن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل ما لم يتخذ الاحتلال الإسرائيلي خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين.

وأوضح ستارمر أن بريطانيا ستتخذ هذه الخطوة ما لم يتخذ الاحتلال الإسرائيلي خطوات جوهرية للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتلتزم بعدم ضم الضفة الغربية وبعملية سلام طويلة الأمد تفضي إلى حل الدولتين.