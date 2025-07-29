مساعد وزير الخارجية يترأس اجتماع كبار المسؤولين بوزارات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي

مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب البدر

ترأس مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب البدر اليوم الثلاثاء اجتماع كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد).

وقال السفير البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اختتام أعمال الاجتماع إن هذا اللقاء يأتي في إطار التحضير لعقد الدورة الـ 165 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون المقرر استضافتها في دولة الكويت مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أن مداولات الاجتماع شكلت فرصة مهمة للتشاور وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء إذ تم بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة المقبلة إلى جانب الاستحقاقات القادمة لدول المجلس في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد السفير البدر أن هذا الاجتماع يعكس حرص دول مجلس التعاون على مواصلة نهج التعاون البناء وحرص دولة الرئاسة على تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات ودعم مسيرة المجلس بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح الاستراتيجية للدول الأعضاء.