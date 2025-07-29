بنك بوبيان يُصدر تقريره السنوي للاستدامة لعام 2024

رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك بوبيان الدكتور بدر سعد الهاشل والمدير التنفيذي لإدارة استمرارية الأعمال والاستدامة خالد عبدالوهاب الحقان رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك بوبيان الدكتور بدر سعد الهاشل والمدير التنفيذي لإدارة استمرارية الأعمال والاستدامة خالد عبدالوهاب الحقان

أصدر بنك بوبيان التقرير السنوي للاستدامة لعام 2024، والذي يعكس التزام البنك بتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG وترسيخ قيم الاستدامة في جميع عملياته، ليعكس جهوده نحو تشكيل مستقبل أكثر شمولية واستدامة لإحداث تغيير إيجابي واقعي يعكس التزامه الفعلي بالتنمية المسؤولة .

وأكد التقرير أن بوبيان يواصل التقدم وفق استراتيجية واضحة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث تم إعداد التقرير وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI 2021) ويتضمن معايير مجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB) بالإضافة إلى توافقه مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS (S1) وS2)) ، ليعكس التزام البنك بالشفافية والحوكمة القوية وخلق قيمة مستدامة للأطراف المعنية ودعم أهداف الكويت في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي تعليقه، قال رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك بوبيان، الدكتور بدر سعد الهاشل “نؤمن في بنك بوبيان أن الحوكمة ليست مجرد إطار تنظيمي بل هي التزام مستمر يرسّخ القيم نحو العدالة والشفافية والنزاهة في جميع ممارساتنا حيث نواصل العمل على حماية حقوق المساهمين وضمان مشاركة فعالة لجميع الأطراف المعنية، بما يعكس التزامنا بتقديم قيمة مستدامة على المدى البعيد.”

وأضاف ” إن التزامنا بالحوكمة يمتد ليشمل اتباع أعلى معايير الإفصاح والشفافية في بياناتنا وإدارة المخاطر، مع التركيز على بناء بيئة تشغيلية تعزز من مرونة البنك والقدرة على التنفيذ، ولهذا نؤكد دائماً أن هذه الممارسات ركيزة راسخة في تحقيق أهدافنا في الاستدامة، مع العمل على تعزيز قاعدة أعمال البنك المصرفية وتحسين مستوى رضا العملاء لتحقيق أعلى مستويات الخدمة.”

وأكد الهاشل أن بوبيان مستمر في بناء بيئة عمل متنوعة لتطبيق معايير الشمول والمساواة وتوفر الفرص المتكافئة لكافة الكوادر، مشيراً إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد من الركائز الأساسية لتحقيق استدامة الأعمال وتعزيز قدرة البنك على مواكبة التغيرات المستقبلية بثبات ومرونة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة استمرارية الأعمال والاستدامة، خالد عبدالوهاب الحقان ” نفخر بأن عام 2024 كان محطة فارقة في رحلتنا نحو تحقيق أثر ملموس لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. لقد واصلنا جهودنا لتعزيز مفاهيم الاستدامة داخل البنك وخارجه، حيث تم وضع أهداف أشمل لقياس الأداء من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs، بالإضافة إلى تطبيق حلول عملية تسهم في تقليل الانبعاثات وتعزز ممارسات إعادة التدوير، إلى جانب تمكين موظفينا والمساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع.”

وأضاف إن حرصنا على تطوير أدوات تطبيق معايير الاستدامة البيئية وفق معايير دولية ترجمناه إلى مبادرات حقيقية مثل إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية وتوسيع نطاق إعادة التدوير، بالإضافة إلى اعتماد حلول ذكية تساهم في تقليل استهلاك الموارد، إلى جانب سلسلة من المبادرات والبرامج المجتمعية المؤثرة التي تعزز من دور بوبيان في المجتمع نحو مختلف الشرائح، مؤكداً أن هذه الخطوات تسهم في بناء مستقبل مصرفي أكثر وعياً ومسؤولية تجاه البيئة.

الاستدامة البيئية

أما في مجال الحفاظ على البيئة، حقق البنك إعادة تدوير كامل للنفايات الورقية بنسبة 100%، مع تكثيف الجهود الخاصة بقياس وتخفيض النفايات وتقليلها وفق معايير منهجية. كما تمكن من تفادي 34.16 طناً من انبعاثات الغازات الدفيئةGHG ضمن خطواته الهادفة إلى تخفيض بصمة الانبعاثات الكربونية.

واستمر البنك في دعمه للتحول نحو الطاقة النظيفة الحفاظ على البيئة من خلال إنشاء 22 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مقره الرئيسي بالكويت، وهو ما يوضح رؤية البنك التشجيعية على التوعية البيئية والالتزام بالاستدامة.

الشمول والتنوع لدعم موارده البشرية

وعلى مستوى رأس المال البشري، تضمن التقرير حرص بوبيان على تحقيق معدلات مرتفعة لمشاركة ورضا جميع الموظفين بلغ 100%، مع نجاحه في رفع تمثيل المرأة ليصل إلى 25% من إجمالي القوة العاملة، تعزيزاً لبيئة عمل متنوعة وشاملة.

وفي إطار دعم الشمول والدمج، تم تعيين عدد من الموظفين الجدد من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، إلى جانب مواصلة رفع معدلات التكويت التي بلغت 81% على مستوى الوظائف العامة وأكثر من 75% على مستوى قيادات البنك، تأكيداً على التزام البنك بتعزيز وتطوير القيادات الوطنية.

المسؤولية المجتمعية ورضا العملاء

كما استثمر البنك في المبادرات المجتمعية والأنشطة التطوعية والتدريب وبرامج التثقيف المالي. واستمر التركيز والاهتمام بالدور المجتمعي والمسؤولية المجتمعية من خلال التنوع في المجالات التي يحرص على دعمها بصورة واضحة، بالإضافة إلى مساهماته المختلفة والأعمال التطوعية والخيرية التى يرمي من خلالها إلى ترسيخ مبدأ ضرورة المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص لتحقيق الاستدامة في مختلف مجالات الأعمال.

وعلى صعيد تجربة العملاء، حقق بوبيان نتائج متميزة، حيث سجل 96% على مؤشر رضا العملاء Customer Satisfaction Index، وحصل على تقييم بلغ 73% في مؤشر مقياس NPS البحثي لقياس تجربة العملاء، وهي نسب تعكس قوة العلاقة التي بناها البنك مع عملائه واستمرار تقديره لتوقعاتهم واحتياجاته.

ولتعزيز موقعه كمؤسسة مالية مسؤولة، واصل بوبيان تطوير جهوزيته للامتثال لمعايير IFRS – S1 وS2، مع إطلاق إطار العمل للتمويل المستدام الذي يستهدف توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تحقق أثراً بيئياً ومجتمعياً مستداماً، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

واصل بنك بوبيان خلال عام 2024 تعزيز دوره الرئيسي في دعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم خدمات وحلول متكاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي. وسعى البنك إلى تمكين رواد الأعمال من تحقيق النمو عبر تمويلات مرنة وخدمات مصرفية رقمية متطورة وبرامح استشارية تعزز من جاهزيتهم لسوق العمل.

وقد انعكست هذه الجهود في حصول البنك على جوائز مرموقة مثل جائزة “أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية الرقمية لقطاع الأعمال – الكويت” من مجلة يورومني العالمية، إلى جانب جائزة “أفضل منصة للمدفوعات الرقمية” لمنظومة الحلول المتكاملة لخدمات الدفع الرقمي لقطاع الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة” من مجلة ميد العالمية.