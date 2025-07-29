زين: شراكة مع “لي ولكم” لتعزيز الثقافة المالية والتنمية المُجتمعية

وليد الخشتي وطيبة الحميضي يُعلنان الشراكة

أعلنت زين الكويت عن شراكة استراتيجية جديدة مع “لي ولكم”، وهي مبادرة غير ربحية تُعنى بتمكين الأفراد من خلال التوعية المالية، ونشر المعرفة، ودعم التنمية المجتمعية، وذلك في خطوة تعكس التقاء الرؤى بين الطرفين في دعم الاستدامة والتمكين المجتمعي محلّياً وإقليمياً.

تم توقيع الشراكة في مقر زين الرئيسي بالشويخ، بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومُؤسِّسَة مبادرة “لي ولكم” طيبة الحميضي، وفريق زين.

قال وليد الخشتي في تعليقه: “نؤمن في زين بأن المعرفة قوّة، وأن التمكين المالي هو أحد مفاتيح بناء مُجتمعات مُستقرّة واقتصادات مُستدامة، وشراكتنا مع مبادرة “لي ولكم” تأتي في إطار استراتيجيتنا للاستدامة، وتعكس التزامنا العميق بدعم المبادرات التي تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأفراد والمجتمعات.”

من جهتها، عبّرت طيبة الحميضي عن فخرها بهذه الشراكة قائلةً: “نحن سُعداء بانضمام زين إلى رحلتنا، فالتقاء القيم والرؤية بيننا يعزّز قدرتنا على الوصول لشريحة أوسع، وبناء مجتمعات أكثر وعياً وثقافةً واستعداداً لمواجهة التحديات الاقتصادية.”

تهدف هذه الشراكة إلى دعم عدد من المبادرات المؤثّرة التي تقودها مبادرة “لي ولكم”، وعلى رأسها البرنامج التثقيفي المالي، الذي يشمل ورش عمل تفاعلية وأدوات إلكترونية مبتكرة تُعزّز استمرارية التعلّم، كما يعمل البرنامج على تطوير مؤشّر وطني للثقافة المالية، بدعم من شُركاء أكاديميين من ضمنهم كُليّة لندن للاقتصاد.

وتدعم الشراكة أيضاً مبادرات معرفية وثقافية مثل منصّة “سدرة” التي تُسلّط الضوء على الريادة الفكرية في الخليج، بالإضافة إلى سلسلة رسوم متحركة توعوية سيتم بثّها عبر تلفزيون دولة الكويت والمنصّات الرقمية بهدف نشر الوعي بالثقافة المالية لدى شريحة أوسع من الجمهور.

وفي إطار اهتمام زين بدعم التعليم خارج الحدود، تشمل الشراكة أيضاً مشروع مكتبة زنجبار، الذي تسعى من خلاله مبادرة “لي ولكم” إلى إنشاء مكتبة ومركز ثقافي في قلب زنجبار، يوفّر بيئة تعليمية مُتكاملة تخدم أكثر من 200 أسرة، ويتضمن المشروع مكتبة شاملة، ومركزاً لتحفيظ القرآن الكريم، وبئراً لتوزيع المياه، بما يعزز من جودة الحياة ويمنح أدوات المعرفة والنمو للمجتمع.

وتأتي هذه الشراكة ضمن التزام زين بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه تمكين الشباب، ودعم التعليم، وتعزيز التنمية الشاملة، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت الجديدة للاستثمار في رأس المال البشري.