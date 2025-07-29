الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يزكي الكويتي بدر الذياب رئيسا له حتى عام 2029

بدر الذياب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد اليوم الثلاثاء تزكية الكويتي بدر الذياب رئيسا له للدورة الانتخابية المقبلة الممتدة حتى عام 2029 على أن تقام انتخابات بقية المناصب في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال الذياب في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تزكيته لهذا المنصب تعتبر مسؤولية كبيرة وتحتاج عملا دؤوبا ومستمرا لتحقيق النجاح بالدرجة الأولى.

وأضاف أنه بدأ فعلا وضع خطة واستراتيجية للدفع بكرة اليد الآسيوية إلى الأمام وتربعها على العرش العالمي من خلال الدعم المستمر وتطوير اللعبة ومساعدة الاتحادات للنهوض بها.

وأكد عزمه العمل مع المسؤولين على تطوير كل المجالات في لعبة كرة اليد الآسيوية سواء لناحية تطوير الجانب الفني في الاتحادات ودعم لجان الحكام والعمل على تطويرها ووضع برامج تدريب مكثفة على أعلى مستوى لتطوير اللعبة من الجانب الفني.

وشدد على أن النجاح لا يأتي منفردا بل بالعمل مع المجموعة كاملة لتحقيق الطموحات وترجمتها على أرض الواقع.

وتقدم بالشكر الجزيل إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على دعمه الكبير لفوزه بمنصب الرئيس والعمل الذي قام به من أجل ذلك.

كما عبر الذياب عن الشكر لبقية الاتحادات الآسيوية على ثقتها ودعمها له مشددا على أنه دائما يضع اسم الكويت نصب أعينه وأن نجاحه يعني نجاح الكويت في المقام الأول.

يذكر أن الذياب كان قد تقلد مناصب في الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة اليد وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأمين الصندوق في الاتحاد الآسيوي للعبة.